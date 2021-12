Corsa Scudetto: nel campionato dei top allenatori lo sprint è tra chi non ha mai vinto

A quasi metà campionato si delinea sempre più quella che è la corsa scudetto tra quattro squadre: Inter, Milan, Atalanta e Napoli.

Ciò che accomuna le quattro pretendenti al titolo è l’avere allenatori che non hanno mai vinto in Serie A.

Se Pioli e Gasperini sono totalmente a secco di trofei ad avere già una certa esperienza con la vittoria di coppe sono Inzaghi, vincitore di 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane con la Lazio, e Spalletti che ha conquistato 7 trofei in carriera tra Roma e Zenit.

I quattro allenatori che comandano la classifica della Serie A insieme hanno vinto appena 1/4 dei trofei vinti in carriera da Allegri, Mourinho e Sarri.

I tre allenatori considerati veri top del calcio italiano ed europeo hanno vinto almeno uno scudetto in carriera eppure quest’anno sono costretti ad inseguire chi sta davanti fra molti alti e bassi.

Nel campionato conosciuto da tutti come quello dei top managers più che dei top players le regole sembrano essere cambiate. La fame di chi non ha mai vinto fa la differenza mentre chi ha conquistato tutto, o quasi, si trova ad affrontare situazioni complesse mia affrontate prima in una gloriosa carriera.

Comments

comments