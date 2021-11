Corsi presidente Empoli: “Sarri e Spalletti contro le loro ex squadre non si snatureranno”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato dei suoi due ex allenatori Sarri e Spalletti.

“Sarri e Spalletti due personaggi unici.

Contro Juventus e Inter non si snatureranno. Non sono i tipi.

Per queste gare però non penso che abbiano tempo per i sentimenti. La loro professione li assorbe totalmente, in maniera maniacale, non si distraggono. Li vedo sempre molto concentrati: credo sia la loro forza.

A Milano e Torino i risultati li hanno avuti: uno era stato chiamato per riportare l’Inter in Champions e l’ha fatto,

l’altro ha vinto lo scudetto…”

