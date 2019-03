Cresce l’attesa per la sfida con il Napoli: Salisburgo, Red Bull Arena verso il sold out

In Austria sentono profumo d’impresa. Dopo aver eliminato la Lazio lo scorso anno il sogno è quello di fare un altro scherzetto a una squadra italiana in Europa League.

In vista della gara di ritorno contro il Napoli in programma alla Red Bull Arena giovedì 14 marzo alle ore 18:55, il Salisburgo comunica che sono già stati venduti oltre 24.000 biglietti dei circa 30.000 messi in vendita.

Il club austriaco prevede che in occasione di Salisburgo-Napoli, lo stadio salisburghese farà registrare il sold out.

