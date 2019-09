Cristiano Ronaldo: “Sono il migliore di sempre. Merito più Palloni d’Oro di Messi”

Cristiano Ronaldo ha parlato in una lunga intervista ad ITV in Inghilterra. Ecco alcuni passaggi sulla rivalità con Messi e non solo.

“Lionel Messi è la storia del calcio ma credo di voler vincere ancora sei o sette o otto trofei e Palloni d’Oro più di lui. Lo amo e lo merito. Sono sicuro di essere nella storia del calcio per quello che ho fatto e sto ancora facendo, e di essere anche uno dei migliori della storia. Per me, sono il numero uno di sempre ma se per qualcuno è un altro, non importa. So solo di essere tra i più grandi di sempre”.

