Cucci: “Sarri? La Juve ha bisogno di un vincente, non di un novizio”

Italo Cucci ha parlato della probabile assunzione di Sarri come nuovo allenatore della Juventus sulle pagine del Corriere dello Sport.

“Beh, non so se verrà Sarri. Ma mi creda, trattando di “traditori” io avrei ingaggiato Mourinho, quello che ho chiamato lo Special One Betrayer, il Grande Unico Traditore possibile: anche se l’ultima volta, in Champions, allo Stadium, “ha fatto l’orecchio” per sentir meglio “il rumore del nemico”, fossero pur pernacchie. Se vuoi dare l’assalto alla Champions, cara Juve, devi armarti a dovere, con un Campione, un esperto di vittorie, non un novizio, salvo tu non voglia uno yesman: ma l’ha detto, Andrea Agnelli”.

