Da Salisburgo: “Rose come Klopp, la squadra somiglia tantissimo al Liverpool”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC,è intervenuto Gerard Ohlinger, giornalista del Salzsburg Nachrichten, per parlare di Napoli-Salisburgo.

“Il Salisburgo è simile al Liverpool. Ci sono delle connessioni come il modo di giocare, anche se la rosa è diversa. Marco Rose ha assorbito gli stessi principi di Klopp, essendo stato allenato da lui. Il calciatore più pericoloso è Dabbur ma ce ne sono degli altri validi. Carlo Ancelotti non saprà la formazione del Salisburgo fino all’ultimo momento perché possibili cambiamenti potranno esserci senza intaccare la qualità in campo”.

Comments

comments