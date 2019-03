Da Torino, CR7 torna a disposizione: Allegri deciderà se mandarlo in campo contro il Napoli

Allarme rientrato in casa Juventus: Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci nella sfida di domenica sera contro il Napoli.

Una botta alla caviglia subita in allenamento aveva fatto preoccupare Allegri e tutto l’ambiente bianconero, ma già nella giornata di ieri le condizioni del portoghese sono apparse in netto miglioramento, tanto da permettergli di svolgere l’intero allenamento con la squadra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Ronaldo è pronto a mettersi a disposizione di Allegri in vista del posticipo domenicale in casa degli azzurri, in cui ritroverà l’amico Carlo Ancelotti. Tuttavia, la scelta definitiva circa il suo impiego spetterà all’allenatore bianconero, che potrebbe anche scegliere di non rischiarlo.

Comments

comments