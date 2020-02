Dal Cagliari alla Roma: il Napoli si gioca la stagione in 49 giorni

La risalita in classifica in campionato per raggiungere almeno il settimo posto utile per andare in Europa League. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. La doppia sfida negli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona. La stagione del Napoli in 49 giorni.

In 49 giorni e in 10 partite il Napoli si gioca la stagione:

7 partite in campionato (4 in trasferta e 3 in casa)

2 gare di Champions League (una al San Paolo l’altra a Barcellona);

1 gare in Coppa Italia (la semifinale di ritorno al San Paolo contro l’Inter).

Le gare di coppa con l’Inter e il Barcellona potrebbero però aprire scenari imprevisti che darebbero sicuramente prestigio alla stagione del Napoli;

superare l’Inter significherebbe conquistare la finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Milan;

superare il Barcellona significherebbe la prima storica conquista dei quarti di finale di Champions League.

Questo il calendario completo delle prossime dieci partite del Napoli:

