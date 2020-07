La redazione di Le10sport.com fornisce una clamorosa indiscrezione riguardo un possibile inserimento dell’Inter nella trattativa per Osimhen.

Sembrerebbe, infatti, che Suning abbia messo sul piatto ben 80 milioni di euro per far cambiare idea al Lille che ha già un accordo di massima con il Napoli. Questa mossa dei nerazzurri, però, non preoccupa il presidente De Laurentiis.

