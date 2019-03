Dalla Spagna, il Real pensa al clamoroso ritorno di Zidane

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è al lavoro per trovare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, dato che quella attuale si avvia ad un’amara conclusione.

I Blancos, infatti, sono stati eliminati dalla Copa del Rey dal Barcellona, in campionato sono lontani 12 punti dagli stessi blaugrana e ieri hanno subito un pesantissimo 4-1 casalingo ad opera dell’Ajax, che li ha estromessi anche dalla Champions League.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Marca, Perez starebbe lavorando per il clamoroso ritorno di Zinedine Zidane, che aveva lasciato la panchina delle Merengues la scorsa estate. I motivi dei divorzio sarebbero da ricercare in una rivoluzione della rosa che la società, però, non volle mettere in atto. Ma adesso la situazione è diametralmente opposta e un’eventuale rifondazione potrebbe essere una sfida molto affascinante per il tecnico francese, i cui figli vivono a Madrid e giocano tutti nel Real.

