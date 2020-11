Dalla Spagna – La Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo

Sport, giornale sportivo spagnolo, ha pubblicato un lungo articolo che rivela come la Juventus voglia liberarsi di Cristiano Ronaldo.

A quanto pare, il club torinese lo vorrebbe fare nella prossima estate. Il motivo è dettato dallo stipendio del portoghese (31 milioni di euro netti), non più sostenibile dal club; la Juventus non rinnoverà il contratto a Cristiano Ronaldo e lo metterà sul mercato in estate, un anno prima della conclusione del mercato.

Il quotidiano spagnolo rivela anche quale potrebbe essere la cifra richiesta dal club bianconero: circa 100 milioni di euro.

