Dalla Spagna – L’addio di Fabiàn è più complicato

As, quotidiano spagnolo, riporta le ultime voci di mercato relative al possibile addio di Fabiàn Ruiz dal Napoli, che diventa più difficile.

Alle tre big spagnole, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, piace lo spagnolo azzurro ma per loro è complicato prenderlo. La motivazione, riportata da As, è che semplicemente non posso prenderlo. Real Madrid e Barcellona devono affrontare i problemi economici e sarà difficile per loro imbastire una trattativa.

L’Atletico Madrid, invece, sborserà la cifra di 35 milioni per l’acquisto di De Paul e difficilmente tratterà anche per Fabiàn. L’addio di Fabiàn dal Napoli, quindi, si fa più complicato.

