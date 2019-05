Dalla Spagna reputano Fiorentina-Genoa vergognosa

Il cronista spagnolo che ha commentato Fiorentina-Genoa, Miguel Angel Roman, ha reputato la partita la peggiore in assoluto da commentare.

Anche in Spagna si scagliano contro quello che è successo nell’ultima giornata di Serie A; in particolare il riferimento è a Fiorentina-Genoa, partita finita 0 a 0. Il punto conquistato ha salvato entrambe dalla retrocessione per via della vittoria dell’Inter sull’Empoli, che ha condannato la squadra toscana alla B.

Miguel Angel Roman, il cronista spagnolo addetto alla cronaca di quella partita, l’ha definita la peggiore partita che ha commentato in vita sua. Poi dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha proseguito aggiungendo che:

“Mi sono dovuto scusare più di una volta con i telespettatori perché la partita era incommentabile, non c’era nulla da dire. Aspettavo solo che trascorressero i minuti e abbiamo finito per parlare molto di più di ciò che succedeva al Milan, all’Inter e all’Atalanta.

Però la cosa che più mi ha colpito è stata l’attitudine del Genoa che si è salvato solo perché la palla toccata da D’Ambrosio è finita sulla traversa. Non ha minimamente curato o pensato a ciò che era in suo potere, non ha cercato di giocare, ma ha solo aspettato il gol dell’Inter.”

Roman poi ha concluso dicendo che pensava che fossero dei pazzi, e che mai gli era capitato di osservare una partita brutta in cui a mancare era la volontà di giocare. Insomma, non un bello spot per il calcio italiano quello che è successo ieri sera, al netto delle altre partite al batticuore tra cui proprio Inter-Empoli.

