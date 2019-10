D’amico, ds Verona: “Il Napoli lotterà per lo scudetto”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds dell’Hellas Verona, prossima avversaria del Napoli in campionato; per lui gli azzurri lotteranno per lo scudetto.

Tony D’amico, ds del Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della prossima partita di campionato che è proprio contro gli azzurri. Per lui il Napoli lotterà per lo scudetto con Juventus ed Inter e ha parlato della preparazione per la partita.

Di seguito le sue parole:

“L’Hellas sta bene, stiamo facendo un buon lavoro, la squadra segue il mister e siamo molto contenti di lui. Siamo già proiettati alla partita di sabato. Abbiamo cambiato molti giocatori, dobbiamo migliorare.

Tutino è partito benissimo, ha grandi qualità. Ora è in una fase di alti e bassi ma è un ragazzo con grandissime qualità, è un giocatore che vede la porta e quindi siamo convinti che ci darà una grande mano.

Fino alla fine il Napoli lotterà per lo scudetto, nelle gare di Cagliari e Torino avrebbe meritato di più. Fino alla fine sarà lotta con Juve e Inter.“

