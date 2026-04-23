Serie A

Date e orari della trentaseiesima giornata

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Gli orari e le date della 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/26:

  • Venerdì 08/05/2026, ore 20.45: Torino – Sassuolo (DAZN/SKY)
  • Sabato 09/05/2026, ore 15.00: Cagliari – Udinese (DAZN)
  • Sabato 09/05/2026, ore 18.00: Lazio – Inter (DAZN)
  • Sabato 09/05/2026, ore 20.45: Lecce – Juventus (DAZN/SKY)
  • Domenica 10/05/2026, ore 12.30: Verona – Como (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Cremonese – Pisa (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 18.00: Parma – Roma (DAZN/SKY)
  • Domenica 10/05/2026, ore 20.45: Milan – Atalanta (DAZN)
  • Lunedì 11/05/2026, ore 20.45: Napoli – Bologna (DAZN)

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