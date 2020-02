De Laurentiis: “Potrei chiedere i danni per i moltissimi rigori negati”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Il Challenge? È una misura doverosa, forse addirittura tardiva. Per me possono bastare due fiches, una per tempo, spendibili dagli allenatori.

Se l’arbitro, per incapacità o per altezzosità non adopera il VAR, si macchia di un delitto sportivo, perché compromette un risultato calcistico. Se si rifiuta di impiegare il mezzo fa un torto anzitutto a se stesso. Poi fa un danno sportivo e, di conseguenza, un danno economico che può essere rilevantissimo.

Chiedere i danni agli arbitri che sbagliano? Perché no, secondo il principio del chi sbaglia paga.

Il Napoli quest’anno si è visto negare moltissimi rigori. Non lo dico solo ma lo riconoscono tutti i media. Se tutti questi torti a catena sviluppassero un danno di 200 milioni chi li ripagherebbe?

É ora di finirla con la giurisdizione domestica del calcio. Credo che ci sia materia per avvocati di livello e talvolta il diritto apre brecce inedite.

Che accadrebbe se cinque, sei, sette società offese da torti arbitrali gravi dovessero decidere di fermare il campionato?

Forse sarebbe il modo traumatico efficace per fermare questo pressapochismo e questa superficialità”.

