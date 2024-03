De Laurentiis: a Bagnoli il nuovo stadio modernissimo con il centro sportivo entro 30 mesi

De Laurentiis al TGR Rai Campania: “Non conviene rifare il Maradona, conviene puntare su un nuovo impianto modernissimo a Bagnoli insieme al centro sportivo con 12 campi”.

Le parole del patron azzurro: “Addio allo stadio Maradona. Lo studio Zavanella, che ha in mano il progetto mi ha spiegato che per un buon restyling dello stadio attuale occorrerebbe costruire lo stadio nello stadio, per avvicinare le curve. Ma per fare questo si finirebbe per tenere i cantieri aperti durante il campionato, la squadra non potrebbe giocare lì per troppo tempo. Tre anni fuori dal Maradona sarebbero troppi. Allora ho chiesto a Zavanella di disegnare un nuovo stadio modernissimo e prego il sindaco di coadiuvare la mia idea di unire lo stadio con un nuovo centro commerciale e con il centro tecnico con 12 campi che potrebbero anche essere messi a disposizione delle persone meno abbienti. I tempi? La bonifica di Bagnoli è iniziata lo scorso ottobre e servono ancora 18 mesi. Tra 18 mesi possiamo mettere la prima pietra e poi ancora in 13 mesi si costruisce tutto prima…tra 30 mesi avremo lo stadio nuovo anche per gli Europei del 2032″.

L’intervista integrale:

https://www.rainews.it/tgr/campania/video/2024/03/lintervista-integrale-prima-pietra-tra-18-mesi-pronto-nel-2027–stadio-maradona-aurelio-de-laurentiis-napoli-cf040311-c71f-4c32-a7dc-d34c3d57bc23.html

