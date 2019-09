De Laurentiis carica la squadra in vista della sfida con il Lecce

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis carica la squadra in vista della sfida contro il Lecce.

Una richiesta di concentrazione e rabbia agonistica per la squadra, da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha pubblicato poco fa un tweet dove carica la squadra in vista della partita di domani; di seguito il suo post:

Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica #ADL

