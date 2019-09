De Laurentiis: “Comunicato doveroso ma De Luca va ringraziato”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro con De Luca per la consegna degli spogliatoi del San Paolo.“Il comunicato era doveroso ma De Luca va ringraziato. E’ riuscito a portare per le Universiadi una quantità importante di soldi, inizialmente erano stati stanziati solo poco più di 4 milioni per rifare la pista di atletica, invece avevamo bisogno di rifare i bagni, cambiare i seggiolini, dare una dignità a uno stadio per un calcio importante. E lui è stato bravissimo a far arrivare i fondi europei.”

Poi i ringraziamenti anche al commissario delle Universiadi, Gianluca Basile: “Grazie a lui, in meno di cinque mesi, sono stati realizzati i lavori al San Paolo. Non era semplice, con i soldi pubblici bisogna stare sempre attenti.”

