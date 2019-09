De Laurentiis: “Domani fa gol Lozano. Abbonamenti ridotti, bisogna sostenere la squadra sempre”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del sopralluogo al San Paolo per l’esordio di domani.

“Certo che si firma la convenzione con il Comune. Stiamo limando qualche piccola cosa, bisogna fare chiarezza anche sulle virgole e sui punti interrogativi. Ci vedremo lunedì a mezzogiorno con l’amministrazione comunale, speriamo che per le 16 si possa firmare la convenzione. Io e il Comune siamo artefici di un duello culturale fatto dal sindaco nel rispetto della città e da me nel rispetto dei tifosi.

Primo gol al San Paolo? Mi piacerebbe se fosse Lozano. Anzi, se giocherà titolare, segnerà lui.

Dai giornali leggo che avremmo pochi abbonati, ma abbiamo fatto il 150% in più rispetto a due stagioni fa e la campagna è ancora aperta. Tutto questo grazie allo sconto del 40% che ho voluto io, perché è importante che i tifosi imparino a sostenere la squadra sempre, non soltanto in quelle 4-5 partite fondamentali”.

