De Laurentiis e le clausole dei contratti sulle frequentazioni dei calciatori del Napoli

“Il Mattino” di Napoli oggi in edicola approfondisce al questione legata alle clausole inserite nei contratti dei calciatori, ma anche di tutti i tesserati della SSC Napoli, sulle frequentazioni ‘particolari’.

Il quotidiano napoletano oggi in edicola riporta alcuni commi dei contratti che riguardano sia le frequentazioni con possibili esponenti della criminalità che i rapporti con la tifoseria.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” l’articolo 8 recita:

“Il Calcio Napoli rifiuta ogni comportamento che sia contrario allo spirito sportivo o rappresenti espressione di intenti truffaldini. Tutti coloro che operano per il Calcio Napoli (calciatori, dirigenti, tesserati, dipendenti, amministratori) devono astenersi dal compiere atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive. Parimenti il Calcio Napoli è impegnato per la lotta al doping ed alla violenza e pretende che le persone che operano nel suo nome si adoperino affinché tali fenomeni assumano dimensioni sempre più contenute”.

Il comma 3 dello stesso articolo fa una precisazione sul rapporto con la tifoseria:

“Il Calcio Napoli si astiene dal contribuire in qual si voglia modo alla costituzione o mantenimento di gruppi organizzati e non di tifosi. Il Calcio Napoli promuove l’idea di un tifo leale e responsabile e realizza le condizioni affinché anche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano sostenere la propria squadra in un clima di serenità di sano rispetto dei principi dello sport”.

Per favorire il rispetto di quanto scritto nei contratti, sono previste delle penali.

Fonte Il Mattino.

