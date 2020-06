Aurelio De Laurentiis, dopo la serata passata a Posillipo con la squadra festeggiando la Coppa Italia, ha passato una giornata di relax.

Ieri sera tutti gli azzurri a cena, nella suggestiva cornice di un ristorante di Posillipo, in un’atmosfera di grande festa. Il presidente, oggi sarebbe stato avvistato in Abruzzo per un possibile sopralluogo in una struttura di Castel di Sangro. Per un eventuale ritiro estivo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Comments

comments