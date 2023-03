De Laurentiis: “Io sono tifoso di Napoli e del Napoli! Sconfitta con la Lazio salutare, Sarri ha fatto il furbo…”

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è intervenuto durante l’incontro ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’ all’Università Vanvitelli.

“Vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere tifoso del Napoli. Da bambino mio padre mi portava allo stadio, quando veniva portato il ciuccio in processione. Se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto per 19 anni? Io sono tifoso di Napoli, Napoli città. La ritengo una città centrale a livello europeo, come era nei secoli passati. Combatto per privilegiare l’immagine di Napoli nel mondo, differenziandole dalle altre pur belle città italiane.

Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Cosa succederà se arrivate in Serie A col Bari? Lo cederemo, ma a qualcuno che saprà gestirlo in maniera esatta.

La legge Melandri ci rompe i coglioni da vent’anni. Come si fa a curare i bilanci delle società che sono in perdita? Bisogna fare tabula rasa. Bisogna rapportare tutto al contesto attuale. Perchè i contratti devono essere di cinque anni? Perchè non posso fare un contratto di otto anni? Dopo i due anni, soprattutto se il calciatore ha cambiato agente e quello ancora non ha guadagnato, quello comincia a rompere le scatole. Così spinge per farlo cedere e prendere le commissioni. C’è stato un procuratore, Mino Raiola, pace all’anima sua che prendeva 50 milioni di commissioni sulle spalle dei club, poi ci sono i fallimenti. Avete visto su Netflix quello che ha combinato la Fifa negli ultimi anni? Hanno rubato miliardi e miliardi, loro che stanno in Svizzera, fuori da ogni giurisdizione europea e nessuno li controlla. Io che sono molto rigido vengo contestato, mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione. Nell’ultima partita sono stati arrestati molti tifosi, per spaccio di droga. Avete visto i tifosi della Lazio? Io non faccio entrare i fumogeni e poi quelli della Lazio sono entrati ed hanno mandato all’ospedale un bambino.

La sconfitta con la Lazio è stata salutare, anche perchè sennò uno si siede. Sarri è stato paraculo, invece di giocare alto ha bloccato i due terzini e poi Kvaratskhelia purtroppo ha messo la palla sui piedi di Vecino.

Champions o Scudetto? Perché non entrambi?

Monza di Berlusconi? Silvio nasce come costruttore, ad un certo punto prende Canale 5, poi Rete 4, poi Italia 1. Lui ha vinto molto, è stato bravo perchè per diventare onnipotente in Lombardia e poi in Italia come doveva conquistare popolarità? Con la televisione. Nel

1994 dovevo andare a Parigi e mi fermai a casa di Berlusconi: mi disse che volevano togliergli le televisioni, gli risposi di andare a Los Angeles e comprarsi la MGM. Con Enrico

Vanzina andai a curiosare alla sua

presentazione di Forza Italia, lui da grande genio aveva preso i suoi pubblicitari e li aveva inseriti nel contesto politico, cosa che nessuno aveva mai pensato di fare.

All’americana fece questa contestualizzazione e vinse a man bassa.”

