De Laurentiis: “Non ci fa paura nessuno”

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del Napoli:

“Innanzitutto il Napoli non ha paura di nessuno, siamo consolidati perché ormai da 9 anni giochiamo in Europa, in più abbiamo un allenatore come Ancelotti che ha vinto di tutto e di più. Poi siamo affascinati dalla città di Salisburgo, potremo goderne affrontando una partita più semplice rispetto ad altre.

Abbiamo una rosa di giocatori molto vasta che Ancelotti sta sperimentando. Ci sono calciatori di livello, però alcuni possono interpretare il suo modo di giocare e altri no. Quindi poi faremo una selezione alla fine della stagione, vedremo chi avrà giocato con maggior intensità e faremo le nostre deduzioni e insieme porteremo avanti questo progetto che deve sempre migliorarsi.

Sono sempre in linea con Carlo, è un uomo cauto e onesto sia intellettualmente che professionalmente. Concordo con lui che questo Napoli è da 7 e sta soddisfacendo tutti. Riuscirà sicuramente ad aumentare questo voto. Accadrebbe se il Napoli arrivasse alla finale di Baku, ma è inutile ora fare previsioni perché non vogliamo tirarcela da soli. Andiamo avanti partita per partite, c’è tanto da fare.

Poi non disdegno neanche il campionato. C’è sempre questo scoramento dei tifosi, se non sono primi non sono contenti. Ma bisogna lottare fino alla fine, con grande fervore. Se uno si accascia alla prima difficoltà è un fallito, siamo in un torneo dove nessuno devo mollare perché non vince solo chi arriva primo. Il distacco della Juve? Che senso avrebbe vincere se avessi 200 milioni di debiti con le banche?”.

