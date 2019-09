De Laurentiis: “Non ho rimpianti, rifiutati oltre 100 milioni per Koulibaly, ho offerto 12 milioni l’anno a Icardi”

Nell’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” [LEGGI QUI] il presidente del Napoli ha parlato anche di alcune trattative di mercato.

“Icardi? Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus, per un totale di 65, mentre a Wanda Nara per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12 milioni. Rimpianti? No, non ho mai rimpianti nella mia vita. L’arrivo di Icardi avrebbe impedito l’acquisto di Llorente, soprattutto avrebbe gettato ombre e malumori in Milik che continuo a considerare la vera grande stella dell’attacco del Napoli.

Koulibaly? Ho rifiutato un’offerta superiore ai 100 milioni per Koulibaly, ma non chiedetemi la squadra perché non ve la dirò. Mai pensato di cederlo”

