RILEGGI LIVE – De Laurentiis: “Scudetto? Con la distanza di sei punti dirò che ci è stato tolto”

De Laurentiis: “E’ l’ottavo anno che andiamo in Trentino, un’amicizia consolidata. Ad ottobre ci sono nuove elezioni e noi le seguiremo per poterci porre poi di trovare un accordo per i prossimi 5 anni. Abbiamo piede anche in Cina dove ci stanno construendo un albergo a 12 piani e 5 stelle. L’anno prossimo inizieremo in Cina il ritiro per poi continuarlo a Dimaro. Noi non siamo da circo, prima dell’inizio delle competizioni dobbiamo prepararci e riprenderci per iniziare nuovi cicli.

Il 4 agosto ci sarà la prima gara importante contro il Liverpool, giocheremo a Dublino.

Il Trentino si è dimostrato un posto attrezzato su tutti i fronti. Invito tutte le famiglie a venire su perché ci sarà molto da fare e da divertirsi. Se dovessimo fare un accordo di 5 ani dopo ottobre cercheremo di stringere rapporti anche per le famiglie. Faccio una proprosta: mi piacerebbe tirare due tipi di giornali, uno per le televisioni e uno per il web. Le notizie sono sempre le stesse, informeremo di quello che stiamo facendo ma c’è bisogno di un accordo con tutti, con un editoriale giornaliero quotidiano. Tramite Lombardo, Formisano e Sarracino cercheremo di fare un meeting tra di voi per vedere se è possibile, così leggono tutti, tanto si sa ognuno ha i propri lettori.

Sia a Napoli che in Trentino si mangia bene.

C’è stato l’aumento dell’illuminazione così le gare le si potranno giocare di sera visto che fa caldo di giorno. Invece puntiamo ad un aumento di posti a sedere così i bambini possono venire e capire in che modo gioca la squadra.

Ciclo del Napoli finito? E’ stato detto che Mazzarri e Benitez sono andati via perché non andavano d’accordo con me me non è vero: il primo gli dissi che doveva restare con me dopo i due anni anche gli altri due; il secondo invece rimase spiazzato quando gli chiesi di restare ma lui aveva problemi con la moglie che non poteva più venire. Credo che in qiesti anni che sono stato a capo, dove il Napoli è in Europa, ho creato campionissimi che tutti ci hanno invidiato. C’era chi non giocava e con noi ha giocato, c’era chi non segnava tanto e con noi ne ha fatti 30. Questa è la storia, voi avete cose di vedere le cose poco oggettive. Il produttore se fa vermanete quello è più importante del regista. C’è chi ha voluto fare di testa propria ed ha fallito. Quando dietro ad una società c’è un signore come De Laurentiis cerchiamo di condurre la nostra azienda nel miglior modo possibile, rinunciando anche ad altre attività più remurative.

Futuro di Sarri? Sarri ha avuto una bellissima esperienza, ha dato grandi risultati spero che resti. E’ venuto dalla Serie C e credo che questi tre anni cn noi credo gli siano stati utili per crescere. Abbiamo investito su di lui e per lui, i risultati non dipendono da chi costa di più e portarlo a Napoli, abbiamo dimostrato di aver preso giocatori che sono diventati blasonati, come Callejon, non giocava molto, non era in Nazionale. Chi è venuto non è vero che non è stato servito bene.

Lavori San Paolo? Mi sono sentito dire da Auricchio “dobbiamo fare i lavori a settembre, ottobre, quando poi noi dobbiamo giocare la Chamspions ma non puoi fare una csa del genere e chiudere dei settori. Questo fesso di Auricchio non è ero che ha i soldi, ha i soldi delle Universiadi, non vorrei che si sono fatti i calcoli perché il fratello del Sindaco deve organizzare i concerti. Quando bisogna pensare al Napoli non va bene, poi tiriamo la fune e vediamo chi è più forte e casca per terra.

Vi ricordo che le Curve, per fortuna abbiamo 35 milioni di tifosi, mi hanno messo i manifesti per Napoli dicendo “Cretino che hai preso Sarri”, io non ho reagito ma poi lui ha fatto una cavalcata facendo dei numeri straordinari. Quest’anno avevamo previsto che la benzina si esauriva a marzo e aprile perché abbiamo fatto il preliminare.

Scudetto? Vediamo se vinciamo domenica e la prossima, se dovessimo vincere allora diremo li avevamo o no quei otto punti in più? Così diremo “strunz” a chi ha creato sto casino in modo che l’anno prossimo non sarà più strunz. La distanza è di 6 punti, mantenendola anche all’ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli e ce l’hanno levato. Qualcuno dell’organizzazione. Il non applicare il VAR, il comportamento discutibile arbitrale. Ce li hanno tolti o no? O non lo dite per paura? Il problema dell’Italia è anche il silenzio. Se incontro Sarri la prossima settimana vi chiamo io e ve lo dico.

Noi stiamo raggiungendo il Trentino sul vino, loro sono molto avanti ma noi li stiamo raggiungendo.

Calciomercato? C’è uno che già abbiamo preso ma dobbiamo valutare se ciò che sta facendo nel suo campionato può farlo anche con noi. E’ una prima punta e non ha nulla a che fare con Insigne, Callejon e Mertens.

Settori chiusi per l’inizio del campionato? Dipende da quanto tempo ci impegano le squadre a lavorare che di solito le ditte comunali sono delle pippe.

Seconde squadre? Ne ho parlato molto in passato, c’è chi la vuole cotta e chi cruda ma quando decideranno non saranno tutti d’accordo. Avere una seconda squadra in Serie C non mi sta bene, un conto è far giocare un calciatore in Serie B e un’altra in Serie B. Sono due campionato diversi, è facile parlare, voglio capire se c’è un disegno organizzativo: lo facciamo come in Spagna o apriamo bocca solo perché c’è una conferenza stampa? Chi parla spesso non sta all’interno di una squadra. Il problema grande è: cosa sarà la federazione? Come sarà? sento dei venti di guerra che mi fanno temere per il calcio italiano, bisogna azzerare tutto e ricominciare. Il risultato delle elezioni ha fatto vedere che tutto era azzerabile. Credo che Fabbricini debba azzerare tutto e far ricominciare tutto da zero. E’ iniziato il giro delle consultazioni, ma in Italia nessuno vuole litigare. Gli arbitri non devono stare nella Federcalcio, deve essere distante non deve votare, deve dipendere dalla Lega e deve essere sospeso se sbaglia più di una volta”.

Maurizio Rossini (Ammnistratore unico Trentino Marketing): “Per noi è una grande opportunità aver rinnovato un altro anno col Napoli. Il Trentino è cresciuto molto, l’anno scorso sono arrivati in 70mila in estate, però siamo migliorati anche in inverno dove c’è stato un incremento del 10%. Abbiamo investito molto sulle piste ciclabili. Vi chiediamo un aiuto: di comunicare ai vostri lettori quanto la presenza del Napoli possa essere un’occasione per tornare a scoprire le nostre montagne.

Ci saranno delle iniziative ma dall’anno prossimo con i preparatori del Napoli, così i bambini possono imparare cosa potranno fare da grandi”.

Luciano Rizzi (Presidente Atp Val di Sole): “Siamo felici di ritrovare il Napoli anche quest’anno, ci sono stato fin dall’inizio e sono stati anni splendidi. I napoletani sono ovunque e ogni anno vengono in tanti e sono la nostra forza. La nostra unica tappa italiana è quella della Coppa del Mondo della Mountain Bike. Le Atp in Trentino sono le aziende per il turismo e sono private. Viviamo della tassa del turismo e veine spesa per il turista. Diamo una card ai turisti dove possono spostarsi gratuitamente e possono andare anche ai musei. Cercheremo di essere pronti per il ritiro già da quest’anno con l’impianto di illuminazione.

Ringrazio il presidente per la fedeltà perché sono 8 anni che viene da noi, è un bel conubio, sono veramnete contento e ringrazio il presidente che è alla guida di questa società che sta dando grandi soddisfazoni”.

Edo De Laurentiis: “Le date saranno dal 10 luglio al 30 luglio”.

13:37 – Inizia la conferenza stampa, Nicola Lombardo ringrazia tutti i presenti.

13.34 – Arriva De Laurentiis, saluta tutti i presenti dai giornalisti ai cameramen.

La conferenza stampa si volge presso il Centro Sportivo di Castel Volturno e sono presenti il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, presente anche il Sindaco di Dimaro-Folgarida. Il ritiro, per l’ottavo anno, si svolgerà a Dimaro-Folgarida dal 10 al 30 luglio.

Presenti anche i rappresentati del Trentino.

