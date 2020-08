De Laurentiis sugli stadi chiusi: “Attenzione a non fare st****ate!”

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche delle gare a porte chiuse.

Il patron azzurro si è soffermato sull’importanza di riavere i tifosi allo stadio, così come sta accadendo durante il ritiro di Castel di Sangro (ovviamente seguendo le norme anti-Covid): “Tifosi sugli spalti? Mi auguro questa sia una grande apertura, poi quando sarà il momento ne parleremo con Gravina. Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazional: se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non venisse nessuno straniero, così come in uscita non doveva partire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno a stronzeggiare alla Maldive, Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che in tanti, molto ignorantemente, non conoscono. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra. Se tiene gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italiano, stai offendendo milioni di tifosi che al voto potrebbero sfancularvi, attenzione a fare stronzate”.

