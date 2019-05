De Laurentiis sul ritorno di Quagliarella: “Sarebbe romantico chiudesse la carriera qui”

Nelle due interviste rilasciate al Corriere dello Sport e Radio Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del possibile ritorno di Quagliarella.

Così ai microfoni del Corriere dello Sport:

“Meriterebbe questa occasione. Non penso sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, gioiosamente”.

Queste le sue parole nell’intervista a Radio Kiss Kiss:

“Sì, ma anche l’ultimo campionato è tutto quagliarellesco. Il campionato della Samp ha più valore per lui che per il club stesso, senza togliere nulla all’amico Ferrero”.

Comments

comments