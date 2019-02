De Luca: “Difficile ammetterlo ma il Napoli ha appena fatto meglio dello scorso anno.”

Diego De Luca commenta la vittoria e la qualifiazione del Napoli

Con un breve messaggio su twitter il giornalista di Radio Kiss Kiss, Diego De Luca commenta la prestazione della squadra di Ancelotti

Osservazioni:

– Uno come #Ounas lo vorrei sempre in squadra;

– Bentornato #Chiriches;

– Bene #Verdi in goal;

– #Luperto sempre sicuro;

– Difficile ammetterlo per alcuni, lo so. Ma il #Napoli ha appena fatto meglio dello scorso anno.

Repetita iuvant.#NapoliZurigo

— Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) 21 febbraio 2019

