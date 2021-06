De Luca: “Entro l’estate vogliamo immunizzare tutti”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta social del venerdì.

Abbiamo recuperato 230mila vaccini, è una buona notizia. Tutti i vaccini che non ci avevano consegnato fino a ieri. Abbiamo vaccinato tre milioni e mezzo di cittadini. I bambini e ragazzi da vaccinare da 12 a 23 anni sono 780mila. Entro l’estate vogliamo immunizzare tutti. Per inizio luglio vogliamo completare Napoli. Ci sarà un open day alla stazione Marittima per i cittadini 60-79 anni ancora non vaccinati, sabato, domenica e lunedì. Per i non deambulanti ci sarà possibilità al Frullone, per il drive in, vaccinandosi sempre all’interno dell’auto”.

“Abbiamo previsioni incoraggianti economicamente. Si prevede aumento Pil del 4,5% nel 2021 e del 4% nel 2022. E’ importante per dare respiro all’economia e far respirare l’Italia. Sul turismo abbiamo risultati interessanti. Abbiamo immunizzato le isole e ora per Campi Flegrei, Cilento, Costiera, anticipando le indicazioni del Commissariato. Per il piano delle vaccinazioni vanno ringraziati i dipendenti delle nostre Asl e le Regioni. Dallo Stato italiano abbiamo avuto le primule e i banchi a rotelle solo, oltre a tanta confusione. Le Regioni reggono il piano di vaccinazione. Buone notizie dal Governo dall’assegno per i figli. Darei il reddito di cittadinanza per le famiglie e per la formazione. Pochi complimenti per chi ha voluto il reddito soprattutto dopo l’inchiesta che ha portato alla scoperta di 300 che non ne avevano diritto. Servono più assunzioni nella pubblica amministrazione”.

