De Luca: “San Paolo? Completiamo e difendiamo questo miracolo, mai fatti la guerra col Napoli”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’incontro con De Laurentiis al San Paolo.

“Ancelotti è una persona per bene, un signore. Ha fatto una dichiarazione col cuore, ma sbagliata. Noi questo miracolo dobbiamo difenderlo con i denti. Pace? Non ci siamo mai fatti la guerra col club, ora si volta pagina e completiamo quello che c’è da fare. Se fossi venuto qualche giorno fa, forse sarei rimasto impressionato anche io. Adesso in bocca al lupo a ADL e alla squadra per le prossime due gare”.

Comments

comments