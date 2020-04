De Luca: “Saremo costretti a chiudere la Campania”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo intervento in diretta ha ribadito quali potrebbero essere le misure da prendere.

De Luca ha precisato che, in caso di parziale riapertura delle regioni più colpite come Lombardia o Veneto, si sarà costretti a chiudere i confini della Campania. Di seguito le sue parole in merito:

“Gli esperti ci dicono che in tante parti di Italia siamo ancora alla Fase 1, poi sento alcuni miei colleghi che vogliono ripartire tutto. Invece io credo che ci voglia un maggiore senso di responsabilità. Lombardia, Veneto e Piemonte hanno una situazione che non è ancora tranquilla.

Lombardia e Veneto, soprattutto, sono in alto mare e vogliono aprire. Così facendo, però, rischia di mettere in pericolo tutta l’Italia. Per questo saremo costretti a chiudere i confini. La cosa più drammatica sarebbe riaprire tutto e dopo due settimane tornare a chiudere: a quel punto l’Italia non reggerebbe più.

Le riaperture dovranno essere sempre accompagnate da un piano di sicurezza sanitaria che è imprescindibile. La ripresa sarà su due piani: economico e sanitario.“

Comments

comments