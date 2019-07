De Nicola saluta Napoli: “Emozionato e commosso, vi abbraccio tutti”

Il Dottor Alfonso De Nicola saluta Napoli con una lettera pubblicata sui suoi canali social. Lascia il Napoli dopo quattordici anni.

“Sono emozionato e commosso per l’affetto che ho ricevuto in questi giorni da parte di tante persone, amici, addetti ai lavori e non. Quattordici anni di lavoro nella SSC Napoli sono un pezzo di storia per la società e per la squadra, un percorso importantissimo della mia vita. Ringrazio tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni, medici, manager, consulenti, imprenditori; lascio lo staff medico azzurro nelle mani dei miei collaboratori nel segno della continuità. Ho sempre creduto nella prevenzione, nella ricerca e nella formazione e continuerò a lavorare ispirato da questi principi. Ho tanta energia, passione ed esperienza accumulata, da spendere al servizio degli altri e del mondo dello sport. Vi abbraccio tutti”.

