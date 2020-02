De Vrij: “Siamo da Scudetto. Contro il Napoli per un altro obbiettivo stagionale”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato alla stampa olandese degli obbiettivi dei nerazzurri, avversari del Napoli in Coppa Italia.

“Ora siamo lì con tre squadre forti, è una battaglia intensa. Abbiamo una differenza reti migliore della Juventus, ma alla fine della corsa conta lo scontro diretto e in casa abbiamo perso 1-2 contro la Juventus. La partita con la Lazio di domenica è di nuovo molto importante, sono partite che vuoi giocare da calciatore. Siamo convinti delle nostre qualità, abbiamo una squadra forte. Se riesci a rimontare in questo modo contro il Milan, allora c’è del carattere nella squadra. Ma dovremo dimostrarlo settimana dopo settimana. Mercoledì abbiamo la prima semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Un altro obiettivo per cui lottare”.

Comments

comments