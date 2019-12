De Zerbi a Sky: “Lo scopo è il risultato, più furbi negli ultimi minuti”

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Napoli; di seguito le parole dell’allenatore del Sassuolo.

Per De Zerbi manca ancora quello step in più che deve fare la squadra. Nel commentare la partita ai microfoni di Sky, l’allenatore del Sassuolo sottolinea il fatto che lo scopo è il risultato.

Di seguito le sue parole:

“Dispiace, ma d’altronde facciamo fatica a fare quello step in più che deve fare una squadra; quello che step che ti fa chiudere il primo tempo con più di un gol di vantaggio. Dovevamo essere più furbi ed intelligenti negli ultimi minuti.

Ci deve spostare vincere o non vincere, pareggiare o perdere. Lo scopo è il risultato, non è che facciamo tutto questo per fare belle partite e portare a casa zero.

Il Napoli resta una grande squadra, con grandi giocatori. Noi siamo il Sassuolo, non è facile far risultato con il Napoli e serve la partita quasi perfetta per riuscirci. Nel primo tempo l’avevamo fatta, senza subire nulla. Non ci si può attaccare alla sfortuna. Bisogna vedere prima queste palle che sbucano, bisogna avere l’occhio, altrimenti becchi il gol.“

Comments

comments