De Zerbi in conferenza stampa: “Pensiamo troppo alla forma e poco al risultato”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi nella sala stampa del Mapei Stadium ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli.

“Dispiace perdere ma credo che la sconfitta sia meritata. L’obiettivo è il risultato non la forma perché la forma ci sarà sempre. Se il primo tempo devi essere 3-0 allora tu devi fare 3-0. Non devi essere contento della buona prestazione perché oggi abbiamo buttato tre punti. Ti devono girare le palle perché oggi il primo tempo doveva finire 3-0 e invece abbiamo perso la partita. Abbiamo solo 19 punti e probabilmente ne meritavamo di più ma se non li abbiamo è perché lo meritiamo.

Noi siamo il Sassuolo non il Real Madrid, mettere sotto il Napoli per un tempo intero e poi con tre partite in una settimana contro una squadra che ne ha fatte due è normale che qualcosa alla fine devi concedere.

Duncan stava calando d’intensità. L’avevo messo in marcatura su Fabian che è un grande calciatore, ha fatto un primo tempo di altissimo livello e non lo faceva da tempo ma stava calando vistosamente.

L’età condiziona, è più facile essere più esperti a 30 anni che a 20. Nel contratto mio non c’è scritto migliorare i calciatori ma i calciatori si migliorano fisicamente, tecnicamente e mentalmente. La pressione è necessaria per giocare a calcio perché se non ce l’hai ti viene un po’ meno restare attaccata al risultato.

Il Napoli è sicuramente superiore al Sassuolo. Perché se pensiamo di no devo fare lo stesso discorso che ho fatto prima anche alla stampa. Loro fanno un cambio ed entra Mertens che è un grande calciatore. Poi anche noi quando sprechi è normale che hai qualche incertezza. Quando è entrato Magnanelli abbiamo sofferto di meno, un po’ abbiamo sofferto i loro terzini ma non abbiamo perso per questo.”

Comments

comments