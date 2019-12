De Zerbi, Sassuolo: “Siamo affamati di punti. Boga? Può essere un top”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, ha paralto al termine della gara pareggiata contro il Milan.

De Zerbi “si tiene stretto” il pareggio col Milan ma ammette che il suo Sassuolo avrebbe potuto “fare di più” nella prestazione, sfruttando meglio qualche ripartenza: “Noi siamo affamati di punti, secondo me non è giusto averne solo 16 in classifica ma evidentemente non abbiamo meritato nemmeno di averne 20 o 22”. De Zerbi è tuttavia soddisfatto e fa i complimenti a Berardi “per il lavoro di sacrificio” su Theo Hernandez ma rimprovera Boga: “Quando avrà la percezione di avere anche i compagni e la porta avversaria diventerà un top”. Intanto, però, nelle ultime tre giornate ha saputo pareggiare contro Juventus, Cagliari e Milan: risultati che non possono che rinnovare l’entusiasmo in vista del recupero contro il Brescia e dell’anno nuovo. (ANSA).

