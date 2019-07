Decimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro: il programma della giornata con tante sorprese

Decimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida in Trentino. Giornata speciale quella del 15 luglio con due piacevoli novità per i tifosi.

Per chi non è a Dimaro-Folgarida la possibilità di seguire in diretta-video sulla nostra pagina alcune fasi dell’allenamento.

Per chi invece ha seguito la squadra in Val di Sole in serata la possibilità di fare delle domande ai quattro calciatori che questa sera incontrano il pubblico in piazza Madonna della Pace a Dimaro.

Questo il programma completo della giornata:

ore 9:30 arrivo della squadra sul campo di Carciato

ore 10:00 inizio dell’allenamento

alle ore 21:15 quattro calciatori del Napoli incontrano i tifosi in piazza Madonna della Pace a Dimaro.

