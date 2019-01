Del Genio: “Vedremo Allan, Insigne e Koulibaly titolari in Coppa Italia”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele Capri Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mi sembra scontato rivedere Allan, Insigne e Koulibaly in campo col Sassuolo domenica in Coppa Italia, data la loro squalifica per il successivo match di campionato contro la Lazio.

Kouamè? per me è un calciatore che può fare più gol dei tre segnati in questo girone di andata, credo ne abbia molti di più soprattutto nei piedi. Sia ben chiaro, è un buon calciatore ma ha anche qualche difetto, altrimenti sembra che stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, pecca a mio avviso di lucidità.

Milik? nemmeno nei momenti di scarsa brillantezza ho pensato male di lui, è uno che sente molto la porta e che sa muoversi molto bene nell’area avversaria, abbiamo scoperto che tira anche bene le punizioni. Come bomber non si discute, se può migliorare non lo so, ma se mantiene questi numeri in fase realizzativa puoi pure perdonarlo se partecipa poco alla manovra”.

