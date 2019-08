Del Genio: “Ancelotti ha scelto la prima punta contro la Fiorentina”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Colpo Fiorentina con Ribery? Il francese è stato un fuoriclasse, ma per me un calciatore del genere in Italia continua a fare la differenza. Per quanto riguarda il momento della squadra di Vincenzo Montella, devo dire che l’ho vista in questo precampionato e non mi ha impressionato contro il Monza. Ha poche idee ma nel calcio sappiamo che può cambiare tutto in poco tempo, mi aspetto una squadra sulla difensiva contro il Napoli: con il rientro di Pezzella soprattutto e con la foga di Chiesa in ripartenza.

A Firenze la prima punta sarà quasi certamente Dries Mertens con Fabian Ruiz alle sue spalle. In difesa vedremo la nuova coppia centrale Kostas Manolas-Kalidou Koulibaly, mentre a destra Giovanni Di Lorenzo è favorito su Kevin Malcuit. Per quanto riguarda Hirving Lozano, appena arrivato, credo che possa giocare in tutte e quattro le posizioni d’attacco”.

