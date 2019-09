Del Genio: “Contro il Brescia mi aspetto Llorente”

Paolo Del Genio, giornalista ed esperto di tattica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Tornando per un attimo ancora una volta alla partita contro il Cagliari, se proprio vogliamo analizzare le scelte di Ancelotti, probabilmente è mancata fisicità lì davanti contro una squadra che si chiudeva. Dico questo perchè mi aspetto che anche il Brescia venga domani a fare una partita difensiva anche se Corini fa giocare bene la sua squadra

Formazione? A questo punto mi aspetto Fernando Llorente davanti per avere delle alternative. Con lo spagnolo non vuol dire giocare solo con palla alta, ma avere anche la capacità di salire e sfruttare la sua forza in area di rigore. Turnover? Io guardo le partite del Liverpool e vedo che giocano sempre gli stessi calciatori. E per questo mi chiedo se è un bene avere tanti giocatori bravi che si equivalgono. In questo modo si potrebbe arrivare alla fine del campionato senza sapere chi siano i titolari”.

