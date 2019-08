Del Genio: “Lozano può ricordare Lavezzi con le accelerazioni”

Paolo Del Genio dice la sua sul nuovo acquisto del Napoli, Hirving Lozano, che oggi si è presentato ai tifosi in conferenza stampa.

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, è intervenuto Paolo Del Genio che ha parlato del neo acquisto Hirving Lozano. Per lui ricorda, nelle accelerazioni, Ezequiel “El Pocho” Lavezzi, mai dimenticato dai tifosi; di seguito le sue parole:

“Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente. Lui è molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. Un giocatore veramente veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa mille all’ora vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ricordare un po’ Lavezzi.”

Comments

comments