Del Genio: “Mie parole riportate male, il rumor su Icardi non arriva da un amico e ho detto di non crederci”

Paolo Del Genio è intervenuto nuovamente a Radio Kiss Kiss Napoli per chiarire le sue parole circa il presunto amico che avrebbe lavorato a casa di Icardi a Napoli.

“Ho raccontato di un messaggio di chi dice di lavorare a casa Icardi a Napoli, ma sono partito dal non ci credo. Invito i siti a correggere, non si fa il virgolettato dicendo che è un mio amico, io ho parlato di uno che mi ha scritto e che non conosco neanche. Nelle virgolette del titolo c’è scritto ‘entro domenica sarà del Napoli’, ma così sembra che l’abbia detto io. Avete sbagliato, correggete perché tanti mi stanno scrivendo”.

