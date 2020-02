Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica del mercato invernale del Napoli.

“In generale mi è piaciuto il fatto che il Napoli sia stato molto attivo. Gli darei un 7,5 come voto, ma non è stato perfetto perché non si è riuscito a completare tutto ciò che si voleva fare, e parlo del terzino sinistro e in parte anche del centravanti, anche se in quest’ultima posizione possono essere schierati tanti azzurri”.

Comments

comments