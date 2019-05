Del Genio: “Per Quagliarella farei un’eccezione, sa fare tutto”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis.

“ADL ha aperto a Fabio Quagliarella, come caratteristiche ci sta tutto in questo Napoli. Io sono per i giovani in crescita, ma per Quagliarella farei un’eccezione che conferma la regola, non solo per la storia sua tutta particolare. Io sono contro i giocatori in parabola discendente, ma Fabio non lo è, vedi quest’anno, poi è chiaro che non gli fai un quinquennale ma al massimo un biennale, ma sa fare tutto e può giocare al posto di Milik o con Milik.

Club in vendita? Non saprei, non si sa neanche chi era, ma bisognerebbe guardare con grande attenzione perché tanti arrivi presentati in pompa magna hanno portato risultati scadenti. Mi fa molto piacere l’intesa ADL-Ancelotti, può essere un passaggio importante per migliorare l’organico, non significa partire favoriti perché c’è la Juventus, ma essere competitivi”.

