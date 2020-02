Del Genio: “Var? Due possibili modi per migliorarlo”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha analizzato la situazione arbitri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole.

“O si obbliga l’arbitro o si dà la possibilità agli allenatori, con il challenge, di chiamare il Var. Una di queste due opzioni, ma vedo che non c’è la volontà di fare queste cose. Uno non lo dice solo per il Napoli ma per tutti, e sembrano cose anche semplici. Gli errori si possono limitare, ma sarebbe meglio se fossero distribuiti in maniera equa. La decisione di Giua è veramente incomprensibile, la peggiore di tutte”.

