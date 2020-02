Demme a Sky: “Europa? Prima i 40 punti poi vedremo, non pensiamo al Barça ma al Brescia”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Cagliari.

“Siamo molto contenti per la vittoria, adesso abbiamo 33 punti. Vogliamo fare i 40 punti, poi vedremo cosa fare, se riusciremo ad arrivare in Europa. Barcellona? No, pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona. Qui era una partita difficile, il Cagliari è una buona squadra. Ma noi ora giochiamo sempre tutti insieme, anche in fase difensiva, continuiamo così. Se siamo un po’ più squadra? Sì, credo di sì”.

Comments

comments