L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha così commentato la sconfitta per 0-3 nel derby in casa della Lazio:

“Non mi è piaciuto il primo tempo non siamo stati al livello della Lazio in alcune situazioni. Poi il rigore nel secondo tempo ci ha tagliato un po’ le gambe. Abbiamo preso gol su un fallo laterale e questo non può avvenire.

Nel secondo tempo nonostante siamo riusciti a creare occasioni migliori rispetto alla prima frazione non siamo riusciti a riprendere la partita.

Abbiamo cercato di evitare determinati errori ma l’aspetto mentale in questa stagione ci sta condizionando troppo, anche se il 3-0 finale è un risultato troppo pesante. Non credo che la squadra fosse con la testa alla partita con il Porto.

Gli errori sono sempre gli stessi e si sono ripetuti in diverse occasioni. Tuttavia, dopo una striscia di otto risultati consecutivi non siamo riusciti a disputare una buona prestazione. In un derby non ci voleva”.

