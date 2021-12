Di Lorenzo a KissKiss: “E’ un piacere giocare tutte le partite. Milan? Vogliamo vincere”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. Le sue parole.

Arrivano prima i complimenti di Bergomi, collegato in diretta: “Sei l’esterno destro più forte che abbiamo in Serie A.”

Poi Di Lorenzo:

“Ringrazio Beppe Bergomi, essere apprezzato da un campione del mondo come lui mi fa tanto piacere, spero di continuare così.

Mi piace giocare a calcio, è il mio lavoro e la mia passione. E’ un piacere giocare tutte le partite, la stanchezza si sente ma la passione prevale su tutto.

Empoli? Fa tanto male, ci tenevamo a vincere in casa. Dispiace veramente tanto. Adesso dobbiamo rimetterci subito in carreggiata: domenica ci aspetta una partita importantissima.

E’ vero che abbiamo assenze importanti ma si scende sempre in campo nella maniera giusta. E’ vero che abbiamo perso due partite ma siamo un bel gruppo.

L’assenza di Spalletti ha sicuramente pesato. Ci da tanta sicurezza. Ma ha uno staff di altissimo livello.

A Milano andremo a fare la nostra partita, cercheremo di vincere. La stiamo preparando bene e metteremo in campo tutta la nostra qualità.

Percepisco l’affetto dei miei tifosi, della gente. Cerco sempre di dare tutto così come tutti i miei compagni. A volte ci riesce bene, a volte no ma la sostanza non deve cambiare.

Theo Hernandez? Un grandissimo giocatore, ma la partita sarà Milan-Napoli non Theo-Di Lorenzo. Cercheremo di limitare le loro qualità.

Contro il Barcellona facemmo due belle partite. Ora sarà tutta un’altra storia, dovremo essere tutti al 100% per passare il turno ed accedere agli ottavi. Daremo tutto per passare il turno.

Spareggio per il Mondiale? Vogliamo il Mondiale. Sarà difficile contro Elmas, poi bisogna vedere cosa accadrà.

A proposito di Elmas, è un giocatore importante che ci sta dando una grandissima mano.”

