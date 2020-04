Di Lorenzo a KKN: “Mi manca vivere lo spogliatoio, si tornerà quando tutto sarà finito”

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di com’è allenarsi a casa e della situazione attuale.

Il terzino ne ha parlato rispondendo ad alcune domande; di seguito la sua intervista:

“Sono a casa, per fortuna sto bene. C’è qualche piccolo miglioramento grazie al rispetto delle regole, ma dobbiamo restare in casa senza pensare che tutto sia finito. Allenarsi a casa non è come andare al campo tutti i giorni; la società ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti per poterci allenare e per poter mantenere uno stato fisico adeguato.

Ci alleniamo e cerchiamo di farlo bene. Lo stop è arrivato nel nostro momento migliore, stavamo facendo dei buoni risultati, questo dispiace. Stavamo facendo vedere buone cose, stavamo imparando quello che ci chiede il mister, dispiace aver interrotto questo momento.

Nel caso dovessimo ripartire, dovremo essere bravi a ripartire da dove eravamo rimasti. Fare delle previsioni sull’impatto di questa pandemia è un po’ difficile, sicuramente ci saranno tante partite da giocare, penso che verrà presa la soluzione migliore per non compromettere la stagione in corso e quella successiva.

L’idea di tornare in campo non mi spaventia, vorrà dire che questa pandemia sarà finita. Riprenderemo quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c’è tutta questa preoccupazione. Non so se ci saranno ripercussioni psicologiche; ripeto, quando ci sarà l’ok vorrà dire che tutto questo è finito e non dovremo più pensare a questo virus.

All’inizio servirà grande attenzione, ma una volta passato questo virus torneremo a vivere tranquillamente. Ricambio affettuosamente il presidente Corsi per il saluto, sono stato davvero bene a Empoli.“



Di Lorenzo su alcune curiosità personali e su quando si potrebbe ripartire

“Da tutti gli allenatori ho imparato, faccio un torto se ne nomino uno, ma dato che parliamo di Empoli diciamo che Andreazzoli mi ha dato tanto. Trascorro le mie giornate svegliandomi presto, faccio allenamento, il pomeriggio mi dedico ai videogiochi o guardo serie tv.

La mia serie tv preferita? Oggi è uscita la nuova stagione della Casa di Carta, anche Narcos mi è piaciuta molto. Se sento la squadra ed il mister? Abbiamo un gruppo dove ci sentiamo, ma mi manca vivere lo spogliatoio. Cerchiamo di rimanere in contatto con tutti i compagni e col mister e lo staff.



La mia famiglia sta bene, fortunatamente vivono in una zona dove non ci sono molti casi, è tutto tranquillo. Appena possibile torneremo in campo, sappiamo che il calcio è una distrazione per tutti, non appena sarà possibile cercheremo di far divertire i tifosi facendogli passare due ore di spensieratezza.”

Infine, un messaggio ai tifosi:

“Restate a casa in questo momento difficile per tutti, dopo sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme allo stadio e tornare a tifare per il Napoli.“

